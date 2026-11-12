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12.11.2026 06:31:28
BEST BRIDAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
BEST BRIDAL hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,49 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,220 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,02 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,37 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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