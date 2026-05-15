BEST BRIDAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BEST BRIDAL ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BEST BRIDAL die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 17,71 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BEST BRIDAL noch ein Gewinn pro Aktie von 5,80 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at