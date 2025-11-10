|
10.11.2025 06:31:29
BEST BRIDAL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
BEST BRIDAL hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 9,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BEST BRIDAL ein Ergebnis je Aktie von -15,550 JPY vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,37 Milliarden JPY – ein Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BEST BRIDAL 14,22 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
