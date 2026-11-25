Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
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25.11.2026 03:51:46
Best Buy: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 24, 2026, Best Buy (NYSE:BBY) announced comparable sales growth of 6.1%, its highest in five years. That growth shows how demand for customer tech upgrades is insulating the retailer against broader volatility in consumer spending. Three things management said stand out.
Best Buy is expanding beyond traditional retail into high-margin revenue streams like digital advertising and its third-party online marketplace. These higher-margin channels help protect profitability even when standard product margins face pressure.
Home entertainment unit sales peaked during pandemic buying in 2020. Upgrading those aging sets creates a multiyear tailwind for retail sales demand.
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