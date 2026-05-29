Best Buy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Best Buy hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,31 USD, nach 0,950 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 8,94 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Best Buy 8,77 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at