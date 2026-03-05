|
Best Buy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Best Buy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,96 Prozent auf 13,81 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5,04 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Best Buy ein Gewinn pro Aktie von 4,28 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Best Buy mit einem Umsatz von insgesamt 41,69 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 41,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent gesteigert.
