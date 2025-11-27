|
Best Buy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Best Buy hat am 25.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 52,22 Milliarden BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,66 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.
