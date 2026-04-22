Best Buy Aktie

Best Buy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873629 / ISIN: US0865161014

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22.04.2026 20:30:00

Best Buy picks Jason Bonfig as its new CEO — and he’s getting a big raise

Best Buy shares fell as the new CEO faces big challenges, with some believing the retailer has lost some of its relevance with customers.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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