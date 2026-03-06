|
06.03.2026 06:31:28
Best Buy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Best Buy hat sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 83,29 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74,30 Milliarden BRL.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 BRL beziffert. Im Vorjahr hatten 0,020 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Best Buy mit einem Umsatz von insgesamt 230,64 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 227,66 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 1,31 Prozent gesteigert.
