Best Buy hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Best Buy 10,24 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at