Best Buy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Best Buy stellte am 02.03.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,61 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,74 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,37 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 14,74 Milliarden USD belaufen hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 10,01 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,55 Prozent auf 46,30 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 6,60 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 46,30 Milliarden USD festgelegt.

