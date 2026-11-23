Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
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23.11.2026 12:25:08
Best Buy Reports Earnings Tomorrow. Here's What Investors Should Be Watching.
Best Buy (NYSE:BBY) investors should circle Tuesday on their calendars, as that's when their company will publish its latest quarterly earnings report. The storied electronics retailer is to unveil its third-quarter 2027 results and discuss them on a conference call before market open that day.
The company's beat-and-raise second quarter featured a double-digit leap in non-GAAP, or adjusted, earnings per share (EPS), and a smaller increase in revenue. Analysts are expecting relatively modest improvements in the third frame; here's a look at how realistic that view is, and what I'd recommend all Best Buy-watchers keep an eye on with the quarter.
Image source: Getty Images.
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