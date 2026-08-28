Best Buy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Best Buy hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Best Buy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,78 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at