Best Buy äußerte sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52,59 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,25 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at