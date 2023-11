Best Buy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Best Buy äußerte sich am 21.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Best Buy 1,38 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,85 Prozent auf 9,76 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,59 Milliarden USD gelegen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,19 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 9,90 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at