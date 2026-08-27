Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
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27.08.2026 17:52:17
Best Buy Stock Falls 5% Despite Higher Q2 Profit And Sales
(RTTNews) - Best Buy Co., Inc. (BBY) shares fell 4.56 percent to $83.45 on Thursday, after the company reported higher second-quarter earnings and revenue.
The stock opened at $80.60 and traded between $76.70 and $84.50. Its 52-week range is $55.10 to $91.27 on the New York Stock Exchange. Trading volume was 4.19 million shares, compared with an average volume of 3.98 million shares.
The company's net income increased to $315 million, or $1.48 per share, from $186 million, or $0.87 per share, last year. Adjusted earnings were $1.47 per share. Revenue rose 3.6 percent to $9.779 billion from $9.438 billion.
Best Buy expects full-year EPS of $6.70 to $6.90 and revenue of $42.3 billion to $42.8 billion. For the third quarter, the company expects comparable sales to increase 1 percent to 3 percent and an adjusted operating income rate of 4.1 percent to 4.2 percent.
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