Best Buy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Best Buy hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Best Buy 1,26 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 9,67 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,45 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at