Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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14.07.2026 14:18:01
Best Buy vs. GameStop: What Their Revenue Trends Tell Investors About These Specialty Retailers
Best Buy (NYSE:BBY) primarily generates revenue by selling a wide array of consumer electronics, household appliances, and entertainment products, alongside offering consultation, repair, and technical support services to its customers.It recently appointed Jason Bonfig as its new Chief Executive Officer, and for the quarter ended May 2, 2026, it reported a net income margin of 3%.GameStop (NYSE:GME) earns most of its revenue by providing new and pre-owned video game consoles, software, and accessories, along with digital gaming content and licensed pop culture merchandise.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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