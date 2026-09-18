Emeritus CorpShs Aktie
WKN: 898155 / ISIN: US2910051067
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19.09.2026 01:25:10
Best Buy's Chairman Emeritus Sells 300,000 Shares for $27.8 Million as the Stock Soars
Richard M. Schulze, Chairman Emeritus of Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY), reported the sale of 300,000 shares of common stock and another 300,000 shares gifted in an SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($92.51); post-transaction value based on September 16, 2026 market close ($92.45).
Best Buy Co., Inc. operates as a prominent specialty retailer with a market cap of $19.7 billion. The company maintains a competitive advantage through its extensive product selection, established retail footprint, and omnichannel distribution capabilities across North America.
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