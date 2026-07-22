Emeritus CorpShs Aktie
WKN: 898155 / ISIN: US2910051067
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22.07.2026 14:25:01
Best Buy's Founder and Chairman Emeritus Sold Company Shares Worth $74 Million. Here's What That Means for Investors.
Richard M. Schulze, the founder and Chairman Emeritus of Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY), sold 900,000 shares on July 13 and July 14, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($82.21); post-transaction value based on July 14, 2026 market close ($83.98).Best Buy Co., Inc. is a leading specialty retailer in the consumer technology sector with approximately 82,000 employees and a market capitalization of $17.7 billion. The company maintains a substantial revenue base of $41.9 billion on a TTM basis, demonstrating its significant scale within the specialty retail industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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