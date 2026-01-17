Dutch Bro a Aktie

Dutch Bro a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008

17.01.2026 11:25:00

Best Consumer Growth Stock to Buy Right Now: Dutch Bros or Chipotle?​

Chipotle (NYSE: CMG) has focused on offering fast food that's healthier than the average fast-food joint, while Dutch Bros (NYSE: BROS) is building a coffee chain that's growing faster than Starbucks.Both consumer growth stocks took breathers in 2025, with Dutch Bros barely up over the past year and Chipotle losing almost 30% of its value during the same stretch.Here's what investors should know when assessing both stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
