NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
28.01.2026 15:30:00
Best Consumer Stock to Buy Right Now: Nike or TJX Companies?
Faced with economic headwinds like high inflation and a potentially weakening job market, consumers have been wary. With people pulling back their spending, consumer goods companies have been feeling the effects. That's reflected in the S&P 500 consumer discretionary sector's 4.8% return over the past year through Jan. 22. By contrast, the S&P 500 returned 15.1% over this period. But that could present a buying opportunity for long-term investors. Looking at two well-known companies, Nike (NYSE: NKE) and TJX Companies (NYSE: TJX), does one offer better return potential to patient investors? To make that determination, you have to better understand each company's fundamentals. Let's investigate.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
