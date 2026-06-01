Best Eastern Hotels: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Best Eastern Hotels äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Best Eastern Hotels vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,32 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Best Eastern Hotels in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,7 Millionen INR im Vergleich zu 13,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,350 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Best Eastern Hotels 0,010 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 10,78 Prozent auf 55,72 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Best Eastern Hotels 62,45 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at