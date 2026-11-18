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18.11.2026 06:31:28
Best gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Best ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Best die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,85 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,730 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 172,6 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 154,0 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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