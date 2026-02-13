Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
13.02.2026 09:25:00
Best Growth Stock to Buy Right Now: Amazon vs. MercadoLibre
Amazon (NASDAQ: AMZN) and MercadoLibre (NASDAQ: MELI) rose to prominence by pioneering e-commerce in their respective regions. Those enterprises also spawned businesses in logistics and other industries: cloud computing in Amazon's case, and a fintech business under MercadoLibre's umbrella.Unfortunately, those non-e-commerce enterprises have brought difficulties to both companies, leading to slower stock price growth over the last year. Amid such challenges, is Amazon or MercadoLibre the better buy for investors right now?
