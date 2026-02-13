Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.02.2026 09:25:00

Best Growth Stock to Buy Right Now: Amazon vs. MercadoLibre

Amazon (NASDAQ: AMZN) and MercadoLibre (NASDAQ: MELI) rose to prominence by pioneering e-commerce in their respective regions. Those enterprises also spawned businesses in logistics and other industries: cloud computing in Amazon's case, and a fintech business under MercadoLibre's umbrella.Unfortunately, those non-e-commerce enterprises have brought difficulties to both companies, leading to slower stock price growth over the last year. Amid such challenges, is Amazon or MercadoLibre the better buy for investors right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MercadoLibre Inc

mehr Nachrichten