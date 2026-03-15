MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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15.03.2026 08:15:00
Best Growth Stock to Buy Right Now: Amazon vs. MercadoLibre
Despite making massive gains for shareholders over the last 20 years, both Amazon (NASDAQ: AMZN) and MercadoLibre (NASDAQ: MELI) have underperformed the S&P 500 index over the last five years. That's right, the two e-commerce giants have delivered only meager gains in recent years, trailing a stock market index that has delivered a total return of 86% over the last five years alone.The two businesses continue to hum along, with dual growth engines alongside their core e-commerce and logistics marketplaces. But which one is the better buy today?Here's what the data says.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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