MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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26.05.2026 19:39:00
Best Growth Stock to Buy Right Now: Amazon vs. MercadoLibre
Tariffs, inflation, and oil prices seem to have receded into the distance for the market, even if they still present obstacles to the economy. The S&P 500 continues to rise, up 9% this year, as investors remain buoyant about opportunities in artificial intelligence (AI).In a thriving bull market, growth stocks are always in demand. Amazon (NASDAQ: AMZN) and MercadoLibre (NASDAQ: MELI) are top growth stocks with many similarities. Let's see how they compare and which one might be the better growth stock today.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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