GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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13.05.2026 11:45:00
Best Nuclear Energy Stock to Buy Right Now: GE Vernova vs. BWX Technologies
Plenty of investors see the potential upside of the nuclear energy market as global power demand increases. But they may be hesitant to invest, as some nuclear energy companies seem to be little more than stories of future profits that may never materialize.Fortunately, there are profitable companies to consider in the nuclear energy sector. Two are pitted against each other in today's battle: GE Vernova (NYSE: GEV) and BWX Technologies (NYSE: BWXT).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
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|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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