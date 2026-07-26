Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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26.07.2026 03:25:42
Best Restaurant Stocks to Buy: Starbucks vs. McDonald's vs. Domino's
The restaurant industry faces significant headwinds. *Stock prices used were the afternoon prices of July 23, 2026. The video was published on July 25, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
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