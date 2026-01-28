Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
|
28.01.2026 18:00:00
Best Robot Vacuums: Our Latest Lab-Tested Robovacs Are Award Winners
Fresh off CES, we've tested a new batch of robot vacuums and ranked them on pickup power, navigation, obstacle avoidance and more. Here are our best picks for 2026. Two of them earned a CNET Lab Award.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!