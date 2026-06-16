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16.06.2026 19:14:39
Best-Selling Memoirist Sues Classmate Who Said She Used Her Story
Amy Griffin contended that she was defamed when a former classmate accused her in a lawsuit of appropriating parts of her story of being sexually abused for “The Tell.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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