BEST stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BEST stellte am 09.06.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,920 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,750 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,80 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 72,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 9,014 CNY sowie einen Umsatz von 6,29 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at