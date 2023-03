BEST stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BEST hat am 09.03.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,900 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BEST ein EPS von -9,050 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BEST im vergangenen Quartal 1,98 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BEST 2,72 Milliarden CNY umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 4,746 CNY sowie einem Umsatz von 9,95 Milliarden CNY gerechnet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,630 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BEST ein EPS von -15,600 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BEST im vergangenen Geschäftsjahr 7,74 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 32,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BEST 11,43 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at