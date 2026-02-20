Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
|
20.02.2026 13:30:00
Best Stock to Buy and Hold Forever: Dutch Bros vs. Starbucks
The battle over where consumers get their caffeine fix is intense. Dutch Bros (NYSE: BROS) is the fast-growing industry player that's looking to quickly steal market share. There's also Starbucks (NASDAQ: SBUX), which operates a massive physical footprint. Shares in both businesses are trading well off their peaks right now.Between these two coffee stocks, which is the best one to buy and hold forever?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
