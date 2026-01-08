Carnival Aktie

Carnival für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.01.2026 11:25:00

Best Stock to Buy Now: Carnival vs. Viking Holdings

Carnival (NYSE: CCL) is the longtime leader in the cruise industry. According to the website Cruise Market Watch, nearly 42% of all cruise passengers currently sail on ships owned by Carnival, but the company only claims about an estimated 36% of industry revenue.More recently, Viking Holdings (NYSE: VIK) has emerged on the scene, drawing luxury-class passengers with smaller ships and a destination-focused approach to cruising. Although it holds a market share of just 0.8%, it claims 4.2% of the revenue earned in the industry. Still, does that advantage and other characteristics make Viking stock a better buy than Carnival? Let's take a closer look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Viking Holdings Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Carnival plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carnival plc 27,34 1,52% Carnival plc
Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh 27,40 2,24% Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh
NOW Inc When Issued 11,70 0,00% NOW Inc When Issued
Viking Holdings Ltd Registered Shs 72,89 -0,23% Viking Holdings Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:10 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen