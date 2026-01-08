Carnival Aktie
08.01.2026 11:25:00
Best Stock to Buy Now: Carnival vs. Viking Holdings
Best Stock to Buy Now: Carnival vs. Viking Holdings

Carnival (NYSE: CCL) is the longtime leader in the cruise industry. According to the website Cruise Market Watch, nearly 42% of all cruise passengers currently sail on ships owned by Carnival, but the company only claims about an estimated 36% of industry revenue.More recently, Viking Holdings (NYSE: VIK) has emerged on the scene, drawing luxury-class passengers with smaller ships and a destination-focused approach to cruising. Although it holds a market share of just 0.8%, it claims 4.2% of the revenue earned in the industry. Still, does that advantage and other characteristics make Viking stock a better buy than Carnival? Let's take a closer look.
