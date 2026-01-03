NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
03.01.2026 18:45:00
Best Stock to Buy Right Now: Amazon vs. Costco
Amazon (NASDAQ: AMZN) and Costco Wholesale (NASDAQ: COST) have been impressive investments in the past. In the last decade, the e-commerce and cloud computing giant's shares are up 566% (as of Dec. 30). And the warehouse club operator's shares have produced a total return of 533%. These gains are considerably ahead of the broader market's performance. Both of these large-cap stocks have their own investment merits. But between Amazon and Costco, which is the best business to buy right now? Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.mehr Nachrichten
|
05.01.26
|Optimismus in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
02.01.26