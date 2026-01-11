Realty Income Aktie

Realty Income

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

11.01.2026 14:15:00

Best Stock to Buy Right Now: Realty Income vs. W.P. Carey

Realty Income (NYSE: O) is the largest net-lease real estate investment trust (REIT), sporting a market cap of $53 billion. W.P. Carey (NYSE: WPC) is the second-largest net lease REIT, with a market capitalization of just under $15 billion.Both of these REITs have dividend yields of around 5.5%. Here's why you might want to pick one over the other.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
