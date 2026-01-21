Costco Wholesale Aktie
ISIN: ARDEUT110863
|
21.01.2026 15:30:00
Best Stock to Buy Right Now: Walmart vs. Costco
Finding long-term winners in the retail sector has always been challenging. It requires keeping up with changing consumer tastes while facing intense competition, including from new entrants. Walmart (NASDAQ: WMT) and Costco Wholesale (NASDAQ: COST) have been two of the more successful retailers throughout the decades. And they've rewarded shareholders.But which company is poised to produce a better long-term return? To make that determination, it's time to look at each company's fundamentals and valuation.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|31 080,00
|1,90%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|10 070,00
|1,10%