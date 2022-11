BEST: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BEST hat sich am 17.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,880 CNY. Im Vorjahresquartal waren -8,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BEST 2,03 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 70,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,81 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 5,706 CNY sowie einem Umsatz von 8,00 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at