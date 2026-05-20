Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.05.2026 10:17:00
Bestätigt: Varta verliert Apple als Kunden, schließt Werk
Bei Varta in Nördlingen fällt der „Ankerkunde“ weg: Der iPhone-Hersteller will keine Batterien mehr kaufen. Sie sollen nun aus Asien kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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