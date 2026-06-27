Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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27.06.2026 16:03:20
Bestandteil des Sparprogramms: Bericht: Porsche holt Cayenne-Produktion wieder nach Deutschland
Auch Volkswagen-Konzern-Tochter Porsche geht es nicht gut. Es soll gespart werden. Gleichzeitig sollen die nicht ausgelasteten Werke effizienter genutzt werden. Aus diesem Grund soll der Cayenne wieder in Deutschland gebaut werden. Doch dafür muss sich etwas ändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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