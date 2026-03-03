BestBuy-Aktie im Aufwind: Starke Gewinne gleichen schwächere Erlöse aus

Der US-Elektronikriese Best Buy hat am Dienstag seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und damit ein wichtiges Signal an den Einzelhandelssektor gesendet.

• Best Buy-Umsatz leicht rückläufig, Gewinnkennzahlen schlagen Erwartungen• Positive Aktienreaktion, trotz gemischter Fundamentaldaten• Guidance für 2027 solide

Während die Branche mit einer spürbaren Kaufzurückhaltung der Konsumenten bei größeren Anschaffungen kämpft, gelang es dem Elektronikunternehmen Best Buy, seine Gewinnziele zu übertreffen. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs reagierte der Markt positiv auf die gesteigerte Effizienz und die robuste Gewinnmarge des Konzerns.

Starke Margen kompensieren Umsatzrückgang im Weihnachtsgeschäft

Im wichtigen Schlussquartal, das am 31. Januar 2026 endete, verzeichnete Best Buy einen Gesamtumsatz von 13,81 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei die vergleichbaren Umsätze um 0,8 Prozent nachgaben. Besonders in den Segmenten Heimkino und Haushaltsgeräte war eine Nachfrageschwäche spürbar.

Dennoch konnte das Unternehmen beim Gewinn glänzen: Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg auf 2,61 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von etwa 2,47 US-Dollar deutlich. CEO Corie Barry betonte, dass die Profitabilität vor allem durch ein diszipliniertes Kostenmanagement und den Ausbau profitablerer Dienstleistungen wie Best Buy Ads und dem digitalen Marketplace gestärkt wurde.

"Wir freuen uns, für das vierte Quartal eine besser als erwartete Profitabilität bekanntgeben zu können", wird Corie Barry, CEO von Best Buy, im Rahmen der Bilanzveröffentlichung zitiert. "Unsere flächenbereinigten Umsätze lagen zwar innerhalb unserer Prognose, gingen aber im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 % zurück. Unsere Daten zeigen, dass unser Gesamtmarktanteil mindestens gleich geblieben ist, was auf eine etwas schwächere Kundennachfrage in unserer Branche während des Weihnachtsquartals hindeutet."

Kontrastreiches Bild in den Produktkategorien

Ein genauer Blick auf die Verkaufszahlen offenbart eine Zweiteilung des Marktes. Während klassische Großgeräte weniger gefragt waren, konnten die Kategorien Computing und Mobiltelefone zulegen. Dieser Trend spiegelt den anhaltenden Bedarf an Upgrades im Bereich persönlicher Technologie wider, während langfristige Investitionen in die Ausstattung des Eigenheims derzeit eher aufgeschoben werden. International zeigte sich ein stabileres Bild mit einem leichten Umsatzplus von 0,5 Prozent, was jedoch primär auf vorteilhafte Wechselkurseffekte zurückzuführen war. Insgesamt gelang es Best Buy, seinen Marktanteil trotz des schwierigen Umfelds stabil zu halten, was Analysten als Zeichen für die Resilienz des Geschäftsmodells werten.

Dividendenerhöhung und optimistischer Ausblick auf 2027

Als Vertrauensbeweis für die langfristige Strategie kündigte das Board of Directors eine Erhöhung der Quartalsdividende um 1 Prozent auf 0,96 US-Dollar pro Aktie an. Für das soeben begonnene Geschäftsjahr 2027 gibt sich das Management vorsichtig optimistisch und erwartet einen Jahresumsatz zwischen 41,2 und 42,1 Milliarden US-Dollar. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie peilt der Konzern eine Spanne von 6,30 bis 6,60 US-Dollar an.

Best Buy-Aktie hebt ab

Die Anleger honorierten diese Prognosen und die solide Bilanz, indem sie die Aktie vorbörslich zeitweise um 15 Prozent nach oben schickten. Im regulären Handel bröckelten die Gewinne etwas ab, es blieb an der NYSE aber immer noch ein Plus von 8,13 Prozent auf 66,60 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at