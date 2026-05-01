Bestechnic (Shanghai) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bestechnic (Shanghai) A hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,53 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 669,1 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 32,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 992,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at