Bestechnic (Shanghai) A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bestechnic (Shanghai) A hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 790,0 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 591,3 Millionen CNY.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,49 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 2,76 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,52 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,25 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 4,42 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 4,19 Milliarden CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at