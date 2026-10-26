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26.10.2026 06:31:29
Bestechnic (Shanghai) A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bestechnic (Shanghai) A präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,830 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 795,7 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 20,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 995,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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