Bestechnic (Shanghai) A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bestechnic (Shanghai) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,16 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,840 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bestechnic (Shanghai) A 995,1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 941,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at