Bestechnic (Shanghai) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bestechnic (Shanghai) A präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,490 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 682,1 Millionen CNY, gegenüber 943,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at