Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
25.02.2026 15:08:15
Bestellung von weiteren 120 Jets: Merz kündigt chinesischen Großauftrag für Airbus an
Mit großer Wirtschaftsentourage ist der Bundeskanzler auf Staatsbesuch in Peking. Für Europas Flugzeugbauer Airbus hat der Kanzler gute Nachrichten. Ein Zusatzauftrag von 120 weiteren Jets sei in trockenen Tüchern. Weitere Verträge seien in Arbeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
|23.02.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|23.02.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Airbus SE
|185,26
|1,20%
