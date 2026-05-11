TKMS Aktie
ISIN: US8889241076
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11.05.2026 09:37:07
Bestellungen auf Rekordhoch: U-Boot-Bauer TKMS übertrifft Prognose dank Rüstungsboom
Angetrieben von politischen und wirtschaftlichen Spannungen jagen Rüstungskonzerne von Rekord zu Rekord. Auch U-Boot-Hersteller TKMS meldet Aufträge im Wert von über 20 Milliarden Euro - nun präsentiert der Konzern neue Zahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu TKMS AG & Co. KGaA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 10 Shs
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