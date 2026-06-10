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10.06.2026 06:31:29
BESTERRA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
BESTERRA lud am 09.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,33 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BESTERRA ein EPS von 16,34 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,27 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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